POL-MS: Mit Waffe und Messer gedroht - Räuber flüchten mit Bargeld

Münster (ots) - Am Donnerstagabend (26.01., 18:05 Uhr) haben Polizisten zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Barlachstraße in Hiltrup gestellt, nachdem eine Bewohnerin das Duo ertappt hatte. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die beiden Täter durch Aufhebeln der ...

mehr