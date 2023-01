Polizei Münster

POL-MS: Täter werden bei Einbruch durch Bewohnerin verjagt - Polizisten stellen zwei Verdächtige

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (26.01., 18:05 Uhr) haben Polizisten zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Barlachstraße in Hiltrup gestellt, nachdem eine Bewohnerin das Duo ertappt hatte.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die beiden Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus einzudringen. Die Hausbewohnerin hörte die Geräusche und ging in die Richtung. Die Männer flüchteten direkt durch angrenzende Gärten, die Zeugin alarmierte die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme entdeckten die Polizisten einen Mann, welcher der Zeugenbeschreibung entsprach. Sie stellten ihn noch in der Nähe. Weitere Ermittlungen führten zu einem 34-jährigen Tatverdächtigen. Zu dem versuchten Einbruch machten sie keine Angaben. Die Beamten fanden Drogen bei den mutmaßlichen Einbrechern und stellten diese sicher. Zudem ist der 36-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und war zuvor alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren. In dem Wagen fanden die Polizisten außerdem ein verbotenes Einhandmesser und stellten es sicher.

Beide Männer erwarten umfassende Strafverfahren.

