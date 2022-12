POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 29

Rühen (ots) - Zu einem kuriosen Diebstahl ist es im Zeitraum vom 23.12., 12:00 Uhr bis zum 27.12.2022, 16:00 Uhr gekommen. Bislang unbekannte Täter haben in Rühen ein Schaf von einer Weide entwendet. Die Weide befindet sich an einem Feldweg hinter dem Kanal in Richtung Grafhorst unweit der Bundesstraße 244. Aufgrund der Größe des Schafes (ca. 150 kg) ist davon auszugehen, dass die Täter mindestens zu zweit agiert ...

