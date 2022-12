POL-GF: Zollbeamte decken Kurierfahrt auf der BAB 2 bei Watenbüttel auf und finden 3,5 Kilogramm Ecstasy - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft, Zoll und Polizei

Gifhorn (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag entstand in einer Halle am Eyßelheideweg in Gifhorn ein Brand. Dieser wurde gegen 00:20 Uhr entdeckt und der Feuerwehr gemeldet, diese übernahm umgehend die Brandbekämpfung. Mehrere Beamte der Polizei Gifhorn sperrten den Einsatzraum weitläufig ab und leiteten die ersten Ermittlungen zur Brandursache ein. Diese ist bislang noch unklar. In der Halle befand sich ein Tischlereibetrieb, der entstandene Schaden beläuft ...

