Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrunfallflucht in der Herrenstraße

Neuerburg (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2022, 17:00 Uhr bis 27.10.2022, 11:30 Uhr ereignete sich in der Herrenstraße in Neuerburg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bis dato unbekanntes Fahrzeug ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand parkenden grünen PKW am Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell