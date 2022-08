Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 7-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (22. August) gegen 13:15 Uhr auf der L 531 in Brachtpe ein Kind verletzt worden. Der 7-Jährige stieg aus einem Bus aus und querte unmittelbar hinter dem Fahrzeug die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 42-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Fahrtrichtung an dem Bus vorbeifuhr. Der 7-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Kinderkrankenhaus.

