POL-K: 230222-5-LEV Internistischer Notfall bei Autofahrer - Mann nach Verkehrsunfall in Klinik

Ein Autofahrer (81) ist mutmaßlich nach einem internistischen Notfall am Mittwochvormittag (22. Februar) in Leverkusen auf der Burscheider Straße mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und dort mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen aufgrund bestehender Lebensgefahr in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mercedes-Fahrer gegen 11.15 Uhr mit einem an der Kreuzung Burscheider Straße/Neuenkamp stehenden Fahrzeug zusammen gestoßen. Anschließend touchierte der Daimler noch weitere Autos, ehe der Wagen wenige hundert Meter weiter zum Stillstand kam. (ph/al)

