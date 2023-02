POL-K: 230223-4-K/BAB/REK Polizisten stoppen Radfahrer auf der Autobahn 553 bei Brühl - Blutprobe

Köln (ots) - Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei nach zwei vierköpfigen Jugendgruppen, aus denen heraus jeweils ein Schüler am frühen und einer am späten Abend des 19. Novembers 2022 beraubt worden sein sollen. In beiden Fällen hatten mehrere Tatverdächtige die späteren ...

mehr