Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.08.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde am gestrigen Dienstag ein schwarzer Skoda Octavia durch Unbekannte beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz der Fa. Pacoma in der Königsberger Straße in Eschwege geparkt. Bei Rückkehr zum Auto stellte der Geschädigte fest, dass die Windschutzscheibe im Bereich der Beifahrerseite gesplittert war. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:05 Uhr wurde in der vergangenen Nacht in der Wiesenstraße in Eschwege ein 30-jähriger Eschweger im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ein Test durchgeführt, der mit ca. 1,8 Promille positiv verlief. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Als Bankmitarbeiter ausgegeben

Am 26.08.22 erhielt eine 36-Jährige aus Eschwege einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Diesem gelang es in dem Telefonat, der Geschädigten glaubhaft zu machen, dass es sich tatsächlich um einen Bankmitarbeiter handelt, worauf er vertrauliche Daten zum online-banking abfragte. In diesem Zuge gelang es ihm drei TAN-Nummern zu erfragen mit denen er in der Folge 997 Euro vom Konto der Geschädigten abbuchte.

Tipps der Polizei:

- Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen. - Ebenso wird niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangt. - Behauptungen wie: "Jemand hat Zugriff auf Ihr Konto oder das Geld sei bei der Bank nicht mehr sicher, es muss zuhause aufbewahrt oder in ein Schließfach gelegt werden oder Überweisungen müssen gesperrt werden", stimmen nicht! - Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (...sonst ist das Geld verloren..., o.ä.) - Vergewissern Sie sich im Zweifel bei Ihrer Bank, ob ein Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie bei einem Rückruf nur die Ihnen bekannte Telefonnummer der Bank (keine Wahlwiederholung). - Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie solche Vorfälle bei Ihrer Bank.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 05:41 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Neu-Eichenberg. Dabei kam es in der Gemarkung von Neu-Eichenberg zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell