Polizei Köln

POL-K: 230223-5-K Einbruch in Lebensmittelladen in Lövenich - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Einbruch in einen Lebensmittelladen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22. Februar) in Köln-Lövenich fahndet die Polizei nach dem oder den unbekannten Tätern und sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht soll mindestens ein dunkel gekleideter Unbekannter über ein Fenster in das Gebäude auf der Daimlerstraße eingestiegen und Bargeld aus einem Tresor entwendet haben.

Knapp zwei Stunden später verließ der mit einem Schal maskierte Gesuchte den Laden und lief mit mehreren Einkaufstüten in Richtung Zusestraße davon.

Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen aus. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell