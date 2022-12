Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Fahrerflucht nach Trunkenheitsfahrt

Rust (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 1:45 Uhr zu einer Unfallflucht durch einen alkoholisierten Jugendlichen. Der 15-jährige nahm in Unkenntnis seiner Eltern die Autoschlüssel an sich und setzte das Fahrzeug in Bewegung. Auf seiner Fahrt kollidierte er in der Ritterstraße mit zwei Gartengeländern am Fahrbahnrand und entfernte sich anschließend unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte der leicht verletzte Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Nachdem durch die Beamten Alkoholgeruch bei dem Jungen festgestellt wurde, erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille. Über den entstandenen Sachschaden kann nach den aktuellen Erkenntnissen noch keine Aussage gemacht werden. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/lg

