Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Gewahrsam nach Randale

Oberwolfach (ots)

Weil sie in der Wohnung eines Bekannten randaliert haben soll, musste eine 29-jährige Frau in Gewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zur Dienststelle leistete sie in der Folge Widerstand. Durch den Mieter der Wohnung wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Notruf abgesetzt, da seine Bekannte in den Räumlichkeiten randalieren würde. Da die mit rund drei Promille alkoholisierte Frau nun nicht mehr in der Wohnung erwünscht war, und sie aufgrund ihres Zustandes auch nicht anderweitig unterkam, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zur Dienststelle ging die Unruhestifterin eine Polizeibeamtin körperlich an, verletzt wurde hierbei niemand.

/ lg

