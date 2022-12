Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Rust (ots)

Die Beamten des Polizeiposten Rust konnten zwei Tatverdächtige ermitteln, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.12.2022) über ein Dutzend verschiedener Gegenstände und Objekte in der Hausener Straße, der Rheinstraße, der Fischerstraße und der Zufahrt zum Erlebnispark durch Farbschmierereien verunstaltet haben sollen. Der Mann und die Frau bemalten mittels schwarzer Farbe mehrere Parkbänke, Laternen, Plakate, Schilder und Hauswände. Die Verunstaltungen drückten sich unter anderem in Form von meterlangen Linien, Schriftzügen und gemalten Gesichtern aus. Im Nachhinein konnten die beiden Personen nun ermittelt werden und sehen einem Ermittlungsverfahren entgegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

