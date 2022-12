POL-OG: Gaggenau - Streitigkeiten, Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Ein 24-Jähriger leistete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund einer anhaltenden Ruhestörung in der Biermannstraße traten die Beamten gegen 22:45 Uhr mit dem Bewohner der Unterkunft in dessen Zimmer in Kontakt und forderten diesen auf, die Musik leiser zu drehen. Versuche, den Mann zum Abschalten der Musik zu ...

