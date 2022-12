Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Polizeibeamte

Lahr (ots)

Ein 24-Jähriger leistete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund einer anhaltenden Ruhestörung in der Biermannstraße traten die Beamten gegen 22:45 Uhr mit dem Bewohner der Unterkunft in dessen Zimmer in Kontakt und forderten diesen auf, die Musik leiser zu drehen. Versuche, den Mann zum Abschalten der Musik zu bewegen und zu beruhigen, schlugen fehl. Den Beamten war es nur mit hohem Krafteinsatz möglich letztendlich für Ruhe zu sorgen. Aufgrund seines anhaltenden aggressiven Verhaltens und seiner Uneinsichtigkeit bezüglicher des weiteren Abspielens der Musik wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen.

