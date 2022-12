Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr in Gaggenau. Ein 68-jähriger Rollerfahrer befuhr die Murgtalstraße in Richtung der B462. Beim Befahren des dortigen Kreisverkehrs kollidierte der vorfahrtsberechtige Mann mit einer in den Kreisverkehr einfahrenden 43-jährigen Subaru-Fahrerin. Der Rollerfahrer stürzte hierbei und verletzt sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro.

