POL-PPRP: Unfallbeteiligter gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 15.08., 13:00 Uhr bis zum 17.08.2022, 11:00 Uhr, brachen Unbekannte insgesamt vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Wredestraße auf. Aus den Kellern wurden u.a. ein E-Bike, ein Fernseher und diverse Elektronikartikel gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

