Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach versuchtem Wohnungseinbruch bedroht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Drei bislang unbekannte Personen versuchten sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Wohnung in der Fabrikstraße zu verschaffen. Die Täter konnten hierbei von einem aufmerksamen Bewohner des Hauses beobachtet und in ihrer Tathandlung unterbrochen werden. Einer der Täter ging hieraufhin auf den Zeugen zu und bedrohte diesen mit einem auf sein Gesicht gerichteten Pfefferspray. Anschließend ergriffen die Einbrecher die Flucht in Richtung Stadtmitte. Durch den Zeugen wurde unverzüglich die Polizei alarmiert. An der Wohnungstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Täter waren im Alter zwischen 17 Jahren und 21 Jahren und trugen Kapuzen. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0, bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

/lg

