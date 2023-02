Polizei Köln

POL-K: 230224-2-K Taschendieb am Neumarkt festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (23. Februar) einen mutmaßlichen Taschendieb (18) festgenommen, der am Neumarkt einer Frau (51) das Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen haben soll. Der aus Algerien stammende Mann war bereits an Weiberfastnacht durch Zivilbeamte wegen des Versuchs eines Taschendiebstahls in der Kölner Innenstadt festgenommen worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann im Bereich der oberirdischen KVB-Haltestelle gegen 17 Uhr mehreren Frauen und Männern in diebestypischer Art und Weise genähert und schließlich das Handy von der vorbeilaufenden 51-Jährigen gestohlen. Die Zivilbeamten stellten den Tatverdächtigen unmittelbar an der Haltestelle und übergaben das Smartphone zurück an die Besitzerin. Der 18-Jährige soll heute aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr erneut einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/kk)

