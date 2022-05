LPI-J: Kollision mit einem Reh

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der gestrige Feiertag endete für zwei Männer in Eisenberg mit einer Anzeige. Die Herren waren in einer gastronomischen Einrichtung in der Borngasse. Nachdem sie bereits ausgiebig den alkoholischen Getränken gefrönt hatte, verweigerte der Wirt, gegen 17 Uhr, den weiteren Ausschank. Dies missfiel den Beiden derart, dass sie das Mobiliar im Biergarten umherwarfen. Hierbei beschädigten sie eine Dachrinne. Der daraus resultierenden Aufforderung ...

mehr