Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Die Alarmanlage eines Stoffhandels in der Boschstraße hat die Pläne von Einbrechern in der Nacht zum Montag (20.2.) gegen 1 Uhr durchkreuzt. Die Täter hebelten dort ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in das Innere. Wenig später löste die dortige Alarmanlage aus, woraufhin die Kriminellen ohne Beute vom Tatort flüchteten.

Nach den Einbrechern fahnden nun die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

