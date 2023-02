Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-West: Autos durch Tritte beschädigt

Polizei stoppt zwei Männer und leitet Verfahren ein

Darmstadt (ots)

Ein 30-Jähriger und sein 24 Jahre alter Begleiter aus Darmstadt werden sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten müssen. Beide Männer hatten am Sonntagnachmittag (19.2.) die Aufmerksamkeit von Anwohnern in der Havelstraße auf sich gezogen, nachdem sie drei Autos mutmaßlich durch Treten beschädigt hatten. Erste Schätzungen des Schadens belaufen sich derzeit auf rund 1000 Euro. Die alarmierten Beamten stellten das Duo noch vor Ort und leiteten ein Verfahren ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Die weiterführenden Ermittlungen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell