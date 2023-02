Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster eingeschlagen

Sporttasche aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (19.2.) geriet ein in der Artilleriestraße geparktes Auto in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die noch Unbekannten gegen 13.25 Uhr die Scheibe des Fahrzeuges ein und schnappten sich eine darin zurückgelassene Sporttasche. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

