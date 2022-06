Erbach Odw. (ots) - Am Montag (06.06.) gegen 13 Uhr kam es in der Mossauer Straße in Erbach/Odw. zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Grund hierfür war ein waghalsiges Fahrmanöver eines Rennradfahrers, wobei ein Autofahrer in seinem Fahrzeug geschnitten wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht setzten die beiden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fort, trafen jedoch wenige hunderte Meter weiter, auf dem ...

mehr