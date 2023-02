Dieburg (ots) - Am Sonntagabend (19.02.) kam es gegen 20.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Lessingstraße. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer von der Dieburger Feuerwehr bereits gelöscht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug, einem Ford Kombi, wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die ...

