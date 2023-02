Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in der Innenstadt, weitere Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Faschingssonntag (19.02.) um 05:08 Uhr, befuhr ein PKW die Weisenauer Straße stadteinwärts Richtung Hauptbahnhof. Höhe Hausnummer 35 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem roten Fiat Panda, welcher durch die Wucht des Aufpralles auf einen roten Dacia Logan geschoben wurde. An beiden geparkten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort und prallte etwa in 500 m Entfernung, Höhe Europaplatz Nr.5, gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Hyundai Tucson. Hiernach wendete der Unfallflüchtige seinen PKW und fuhr zum ersten Tatort zurück und besah sich offenbar den angerichteten Schaden. Als der Verursacher allerdings bemerkte, dass er beobachtet wurde, entfernte er sich unerlaubt von beiden Unfallstellen. Laut Zeuge soll es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen beigefarbenen PKW (ähnlich VW Caddy) gehandelt haben. Die Unfallmeldung erfolgte erst am Nachmittag, um 15:22 Uhr. Die aufgefundenen und sichergestellten Fahrzeugteile stammen von einem Ford. Der Gesamtschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

