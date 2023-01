Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Beteiligter Fahrer eines E-Scooters gesucht

56307 Dernbach (ots)

Am frühen Mittwochabend ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße 121 zwischen Dernbach und Niederhofen ein Verkehrsunfall zwischen einer jungen PKW Fahrerin und einem jungen Fahrer eines E-Scooters. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam der PKW Fahrerin ein E-Scooter entgegen, welcher ihren PKW seitlich leicht touchierte. Der Fahrer kam dabei zu Fall. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug sei die Person bereits wieder aufgestanden. Der junge Mann (ca. 20 Jahre) gab an, nicht verletzt zu sein. An seinem E-Scooter entstand kein sichtlicher Schaden. Am PKW wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Die beiden Unfallgegner einigten sich zunächst ohne eine polizeiliche Unfallaufnahme. Der Fahrer des E-Scooters fuhr daraufhin weiter in Richtung Dernbach. Die PKW Fahrerin gab im Nachgang den Verkehrsunfall bei der Polizei zu Protokoll.

Der Fahrer des E-Scooters, bzw. Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder die Identität des Fahrers geben können werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell