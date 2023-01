POL-PDNR: Katalysatoren an 5 PKW abgeflext

Windhagen (ots) - Am Mittwochmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen mutwillig zerstörten Hundekotbeutelbehälter in Windhagen. Der Behälter befindet sich am Ortsausgang Windhagen in Richtung Hallerbach. Der Tatzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

