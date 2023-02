Polizei Köln

POL-K: 230228-4-K Senior in Wohnung ausgeraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 82 Jahre alten Kölner am Montagabend (27. Februar) in dessen Haus in Köln Porz-Langel sucht die Polizei nach drei Verdächtigen und weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Männer gegen 20.30 Uhr über die Garage in das Haus des Seniors in Porz-Langel ein, hielten ihn fest und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld.

Die Verdächtigen sollen Anfang 20 und etwa 175 cm groß gewesen sein, eine schlanke Statur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie sollen mit schwarzen Wollmasken maskiert gewesen sein, schwarze Lederhandschuhe getragen und fließend Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat am Montagabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Porz-Langel gesehen? Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/kk)

