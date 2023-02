Polizei Köln

POL-K: 230228-3-K Mutmaßlicher Einbrecher dank wachsamer Nachbarin festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Dank einer wachsamen Nachbarin (22) hat die Polizei Köln am Montagnachmittag (27. Februar) einen mutmaßlichen Einbrecher (17) in Köln-Buchheim festgenommen. Er soll versucht haben, mit einer unbekannten Komplizin in ein Einfamilienhaus in der Beuthener Straße einzudringen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 17-Jährige gegen 13.15 Uhr mit einem Werkzeug versucht haben ein Fenster aufzubrechen, während die junge Frau "schmiere" stand. Aufgrund der Rückkehr des Hausbewohners hatten die zwei offensichtlich von ihrem Vorhaben abgelassen und waren in Richtung Kattowitzer Straße gerannt. Dort stellten die bereits durch die Nachbarin alarmierten Polzisten den 17-Jährigen in einer Einfahrt.

Der bereits per Haftbefehl aus Hamburger gesuchte Jugendliche soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell