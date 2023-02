POL-K: 230207-1-K Raub am Rochusplatz - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Der Fahrer (37) eines Transporters ist am Montagvormittag (6. Februar) auf der A59 in Richtung Köln bei einem Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er gegen 11.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Köln-Rath am Stauende auf das Heck eines Sattelzugs gefahren. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann und brachten ihn in eine Klinik. Die A 59 war ab Köln-Porz ...

mehr