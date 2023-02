Polizei Köln

POL-K: 230206-6-K Zwei Schwerverletzte bei E-Scooter-Unfällen

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen am Wochenende in der Kölner Innenstadt haben sich zwei E-Scooter-Fahrer (22, 27) bei Verkehrsunfällen schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des mutmaßlich alkoholisierten 27-Jährigen und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Zeugenaussagen zufolge stürzte der 27 Jahre alte Kölner in der Nacht zu Samstag (4. Februar) gegen 1 Uhr mit seinem Leih-Scooter auf der Frankstraße, als er gegen eine Gehwegkante fuhr. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Der 22-Jährige war nach derzeitigem Stand am frühen Sonntagmorgen (5. Februar) gegen 04.30 Uhr bei regennasser Fahrbahn auf der Straße Unter Goldschmied zu Fall gekommen und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. (cw/kk)

