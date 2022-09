Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Münstermaifeld

Münstermaifeld (ots)

Am Montag, den 05.09.2022 wurde in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 12.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Josefstraße in Münstermaifeld eingebrochen. Die Täter nutzten die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner und begaben sich in den rückwärtigen Gartenbereich. Hierzu mussten sie zunächst ein Nachbargrundstück überqueren. Sie hebelten anschließend eine rückwärtige Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Hier wurden die einzelnen Räume oberflächlich durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest Bargeld entwendet. Vermutlich haben die Täter das Grundstück auf demselben Weg auch wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell