POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mendig, Hospitalstraße (ots)

Im Zeitraum vom 04.09.2022, ca. 19:30 Uhr bis 05.09.2022, 18:40 Uhr, kam es in Höhe des Anwesens Nr. 7, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, Ford Fiesta, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am Folgetag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500. -EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

