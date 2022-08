Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorroller gestohlen + Container aufgebrochen + Einbrecher steigen in Fahrzeughallen + An Verkaufsanhänger zu schaffen gemacht + Senioren beklaut + Chaoten demolieren Daimler

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.08.2022

+++

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

Ein Dieb entwendete zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (7.30 Uhr) einen in Höhe der Friedberger Straße abgestellten, schwarzen Motorroller von "SkyTeam", Modell "ST50" im Wert mehrerer Hundert Euro. An dem Kleinkraftrad war zumindest bis zum Diebstahl das Versicherungskennzeichen "254-JND" angebracht. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

+++

Bad Vilbel: Container aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) brachen Straftäter auf dem Gelände eines Autohändlers in der Homburger Straße 63 zwei Container auf. Aus den mittels Vorhängeschlössern gesicherten Lagerstätten wurde offenbar jedoch nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

+++

Butzbach: Einbrecher steigen in Fahrzeughallen

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße "Am Seefeld" (OT Nieder-Weisel) stiegen Einbrecher im Zeitraum von Sonntagnachmittag (17 Uhr) bis Montagmorgen (10 Uhr) in eine Fahrzeughalle ein und entwendeten von zwei dort untergestellten Traktoren die verbaute GPS-Technik. Außerdem bedienten sich die Diebe an den in einem separaten Raum gelagerten Werkzeugen. Um in die Halle zu gelangen war zuvor das dortige Rolltor gewaltsam geöffnet worden, wobei dieses nicht unerheblich beschädigt worden war. Im selben Zeitraum machten sich Diebe ebenfalls auf dem nahegelegenen Lindenhof an zwei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen zu schaffen. Auch dort entwendete man GPS-Technik. Der Gesamtwert des Diebesgutes befindet sich nach bisherigen Erkenntnissen im unteren, fünfstelligen Eurobereich. Nun ermittelt die Polizei in Butzbach wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der beiden Tatorte aufgefallen? Wo wurde entsprechende Elektronik seither zum Kauf angeboten?

+++

Nidda: An Verkaufsanhänger zu schaffen gemacht

Das amtliche Kennzeichen eines Verkaufsanhängers entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus (Straße "Hinter dem Brauhaus") zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 11.30 Uhr. Das Schild trägt die Kennung "FB-T 514". Außerdem versuchte man, die Ausstellklappen des Standes aufzuhebeln, wodurch mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden. Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel. 06042/9648180.

+++

Bad Nauheim: Senioren beklaut

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Kettelerstraße (OT Nieder-Mörlen) ist am Montagabend ein 82-jähriger Senior von einer jungen Frau bestohlen worden. Die Diebin hatte dem älteren Herrn gegen 18.25 Uhr die Geldbörse aus einer Gesäßtasche gezogen und sofort in Richtung Shell-Tankstelle davongerannt. Bei der Kriminellen soll es sich um eine junge Frau im Alter von höchstens 20 Jahren handeln. Dieses hatte schwarze, schulterlange Haare, trug ein T-Shirt oder Kleid mit Blumenmuster sowie eine schwarze Kopfbedeckung. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Tat von mehreren Passanten beobachtet worden. Namentlich der Polizei bislang noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Außerdem fragt die Polizei: Wem ist die beschriebene Tatverdächtige bereits vor dem Diebstahl oder während der folgenden Flucht begegnet? Wer kann anderweitig Angaben zu ihrer Identität machen?

+++

Nidda: Chaoten demolieren Daimler

Sachschäden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachten Chaoten in der Nacht zu Dienstag in der Straße "Raun" in Nidda, indem sie im Bereich der 100er Hausnummern den an der Motorhaube angebrachten Stern eines Mercedes abrissen und mit mehreren Warnbaken Fahrzeugdach und Kofferraum zerkratzten. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr drei männliche Jugendliche beobachtet, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Einer trug ein dunkles T-Shirt und soll auffallend klein und schlank gewesen sein. Die anderen beiden trugen weiße T-Shirts, einer kräftig, einer eher schmal. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06042/9648180.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell