POL-WE: In Kindertagesstätte eingestiegen + Wellenliege beschmiert + Autoscheibe hält nicht stand + 23-Jährigen verprügelt und Handy genommen + Unfallfluchten

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 15.08.2022

Ortenberg: In Kindertagesstätte eingestiegen

Zwischen Donnerstagnachmittag (16.15 Uhr) und Freitagmorgen (6.45 Uhr) machten sich Einbrecher an einer Ortenberger Kindertagesstätte zu schaffen. So stiegen die Kriminellen durch ein Fenster des im Neuen Weg gelegenen Gebäudes und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in Höhe von knapp 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Büdingen: Wellenliege beschmiert

Wie die Polizei Ende letzter Woche erfuhr, beschädigten Unbekannte bereits zwischen Montag, 01.08. und Samstag, 06.08. die in der Verlängerung des Stockheimer Weges errichtete Wellenliege durch etliche Schmierereien mittels schwarzen Permanentmarkers. In zwei verschiedenen Handschriften wurden dort unter anderem die Schriftzüge "Fuck Cops", "1312", "im not scared to die, cause i live for ever", "...save that shit", "069", "Karma is real", "robbery", "giving girls cocaine" "LIL PEEP", "star shopping", "beamer boy" und "Christian Dior" aufgebracht. Der Schaden an der durch den Heimat- und Bürgerverein erst wenige Wochen zuvor aufgestellte Rastgelegenheit beträgt etwa 500 Euro.

Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Autoscheibe hält nicht stand

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen Straftäter mit einem Schachtdeckel die Seitenscheibe eines in der Homburger Straße parkenden, grauen Ford ein und entwendeten die im Innenraum zurückgelassene Handtasche samt gefüllter Geldbörse. Bevor die Geschädigten die Tat bemerkten, waren mit den entwendeten Bankkarten im Anschluss bereits mehrere Zahlungen getätigt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: 23-Jährigen verprügelt und Handy genommen

Von mehreren Männern zusammengeschlagen wurde am Sonntagabend am Bad Vilbeler Nordbahnhof ein 23-Jähriger. Während der junge Mann zu Boden sackte glitt ihm sein Mobiltelefon aus den Fingern, woraufhin einer der Schläger das Gerät an sich nahm. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine Gruppe von 6 bis 7 dunkel gekleideten Männern im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren gehandelt haben, die nach der Tat in unterschiedliche Richtungen geflüchtet waren. Einer der Männer soll komplett blaue Kleidung getragen haben. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Florstadt: Ford Mustang touchiert

Einen dunkelgrauen Ford beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag im Ortsteil Nieder-Mockstadt. Gegen 15.20 Uhr stand der Mustang am Sportplatz in der Goldbachstraße, als diesen ein anderes Fahrzeug streifte und Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro am hinteren linken Radkasten verursachte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter Tel. 06031/6010.

Rosbach v.d.H.: Aufgefahren und abgehauen

Auf der B455 kam es am Samstagvormittag gegen 11.10 Uhr in Höhe der Nieder-Rsobacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen 7er BMW hatte auf der Bundesstraße von Friedberg kommend in Richtung Bad Homburg an einer dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten müssen. Der Fahrer eines nachfolgenden, blauen VW Golfs mit dem Teilkennzeichen "AB-MG" hatte den abbremsenden PKW offenbar nicht rechtzeitig bemerkt, sodass es zu einem Auffahrunfall gekommen war. Der als 35 bis 45 Jahre alt beschriebene Golf-Fahrer, der kurz rasierte, dunkle Haare und eine Brille mit schwarzem Gestell getragen haben soll, gab durch Handzeichen zu verstehen, an der nahegelegenen Sparkassenfiliale anhalten zu wollen. Plötzlich gab der VW jedoch Gas und flüchtete über die Nieder-Rosbacher Straße in Richtung Wohngebiet. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter Tel. 06031/6010.

