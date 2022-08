Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch bei Fahrdienstleister + Einbrecher zerschneiden Fliegengitter + Von Fahrbahn abgekommen + Radfahrer erfasst

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 12.08.2022

Friedberg: Einbruch bei Fahrdienstleister

In die Halle eines Fahrdienstleisters in der Straßheimer Straße brachen Unbekannte zwischen Mittwochabend (20 Uhr) und Donnerstagabend (20 Uhr) ein, indem sie an der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster aufhebelten. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Einbrecher zerschneiden Fliegengitter

Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr machten sich Einbrecher an einem Reihenhaus in der Heinrich-Heine-Straße zu schaffen. Die Täter beschädigten in Höhe des Erdgeschosses zunächst einen Rollladen und schnitten ein Loch in das angebrachte Fliegengitter. Dann versuchte man offenbar vergeblich, das dahinter liegende Fenster aufzuhebeln. Aus derzeit unbekannten Gründen ließen die Straftäter dann von ihrem Handeln ab. In diesem Zusammenhang bittet die Wetterauer Kriminalpolizei um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

A45 bei Altenstadt: Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Florstadt kam es am Donnerstagnachmittag auf der A45 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr war die 45-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Ein Rettungshubschrauber flog die aus dem Wetteraukreis stammende Frau in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war infolge des Unfalls in Fahrtrichtung Norden zeitweise voll gesperrt worden.

Limeshain: Radfahrer erfasst

Am Donnerstagabend wurde im Ortsteil Himbach ein 66-jähriger Rennradfahrer von einem grauen Opel erfasst und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 43 Jahre alte Autofahrer auf der Ronneburgstraße unterwegs und wollte von der abknickenden Vorfahrtsstraße in den Düdelsheimer Weg abbiegen. Der Radfahrer war zeitgleich auf der Ronnenburgstraße von Eckartshausen kommend in Richtung Limeshain unterwegs. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer noch am Unfallort, die weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.

