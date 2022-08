POL-WE: + Zeugen nach Raub in Büdingen gesucht + Autos in Schwalheim beschädigt + Kennzeichen weg + Radfahrer im Kreisel übersehen + Mülltonnen beschädigen Fahrzeuge in Geiß-Nidda +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Büdingen: Streit vor Sports-Bar endet mit Raub / Polizei sucht Zeugen -

Gestern Abend (10.08.2022) endete ein Streit zweier Männer in einer Sports-Bar der Berliner Straße mit einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei zogen zwei Männer dem Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche. Die Polizei sucht Zeugen dieser Auseinandersetzung. Gegen 21.15 Uhr hielten sich Täter und Opfer in der Bar auf und gerieten aus bisher nicht bekannten Gründen in Streit. Die beiden Männer führten ihre Auseinandersetzung vor der Bar fort, wobei der Täter dem 25-jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug und würgte. Dem Täter kam ein Komplize zu Hilfe. Gemeinsam schafften es die beiden Männer dem Opfer das Portemonnaie aus einer Gesäßtasche zu ziehen. Letztlich halfen dem Opfer zwei Personen aus der Bar, das Duo rannte davon. Der in Büdingen lebende 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegenüber der Polizei äußerte er einen Tatverdacht gegen zwei Männer, die ebenfalls in Büdingen leben. Aktuell gehen die Ermittler diesem Hinweis nach. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung gestern Abend in der Berliner Straße vor der Sports-Bar beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim - Schwalheim: Fahrzeuge beschädigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Seit Mitte Juli registrieren Anwohner und Pkw-Besitzer vermehrt Beschädigungen an ihren in der Friedrich-Stoll-Straße geparkten Fahrzeugen. Die Ermittler der Friedberger Polizei gehen derzeit von einem oder mehrerer Serientäter aus, die für die Taten verantwortlich sind. Insgesamt wurden den Ordnungshütern acht Fälle bekannt - Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer gibt, die bisher noch nicht bei der Polizei Anzeige erstatteten. Die Taten reichen von Diebstählen der Ventilkappen oder der Fahrzeugantennen bis hin zu massiven Lackschäden. Aktuell liegt der Sachschaden an den Fahrzeugen bei mindestens 4.000 Euro. Die Friedberger Ermittler bitten um Mithilfe und fragen: Wer hat den oder die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang seit Mitte Juli in der Friedrich-Stoll-Straße Personen aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Kennzeichen gestohlen -

Von einem in der Eibenstraße geparkten Anhänger ließen Diebe das Kennzeichen mitgehen. Der Anhänger vom Hersteller "Humbaur" stand am Mittwoch (10.08.2022), zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 22. Wer kann Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes "OF-BG 81" machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Radfahrer übersehen -

Gestern Abend (10.08.2022) prallte im Kreisverkehr der Kasseler Straße und der Homburger Straße ein Radfahrer mit einer VW-Fahrerin zusammen. Die 30-jährige Sharan-Lenkerin fuhr in den Kreisverkehr hinein, ohne auf den dort fahrenden Biker zu achten. Der 47-jährige Rennradfahrer stürzte zu Boden und trug Prellungen und Schürfwunden davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und seinen Transport in ein Frankfurter Krankenhaus. Die in Friedberg lebende Unfallfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Nidda - Geiß-Nidda: Mit Mülltonnen Fahrzeuge beschädigt -

Am frühen Montagmorgen (08.08.2022) beschädigten unbekannte Vandalen zwei in der Parkstraße abgestellte Fahrzeuge. Gegen 00.15 Uhr schreckte Lärm und ein lauter Schlag einen Anwohner der Parkstraße auf. Daraufhin sah er auf der Straße nach dem Rechten und entdeckte eine umgekippte Mülltonne unmittelbar hinter seinem dort geparkten Kleinbus. Diese war gegen das Heck des Pkw geprallt und hatte einen Schaden von rund 300 Euro zurückgelassen. Während die Streife den Vorfall aufnahm, kam eine weitere Zeugin hinzu. Sie hatte beobachtete, wie der Beifahrer eines weißen PKW - während der Fahrt - aus dem offenen Fenster heraus eine Mülltonne festhielt. Offensichtlich ließ der Beifahrer die Mülltonne los, worauf diese gegen den Bus prallte. Unweit des Kleinbusses entdeckten die Polizisten einen weiteren Pkw, der ähnliche Beschädigungen aufwies. An dem weißen Pkw waren nach Angaben der Zeugin die Kennzeichen "FB - OR" angebracht. Angaben zu den Ziffern konnte sie nicht machen. Die Polizei Büdingen sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem weißen Pkw mit FB-Zulassung und dessen Insassen machen? Wo ist der Wagen in der Nacht von Sonntag auf Montag noch in Geiß-Nidda aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

