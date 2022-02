Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf sich und Ihr Tempo!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 6. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der sechsten Kalenderwoche 2022 die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie in Sachen Lärmschutz.

Vorgesehen sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.02.2022:

B 45, Dieburg Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim (Unfallschwerpunkt)

L 3347, Nidderau Richtung Ostheim, im Bereich Bahnübergang (Unfallschwerpunkt)

B 44, Langen Richtung Mörfelden, Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit)

08.02.2022:

L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Str. (Wild)

L 2310, Mainflingen Richtung Stockstadt, zwischen BAB A 45 und Hillerkreuzung (Unfallschwerpunkt)

09.02.2022:

L 3262, Zeppelinheim Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Wild)

B 486, Langen Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB A 5 (Wild)

B 276, Birstein Richtung Wächtersbach, zwischen Brachttal und Hesseldorf (Unfallschwerpunkt)

10.02.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt)

11.02.2022:

BAB A 66, Hanau Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz)

12. und 13.02.2022:

BAB A 66, Hanau Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster - Lärmschutz

Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel!

Offenbach, 04.02.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

