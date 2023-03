LPI-J: Reinlicher Dieb

Weimar (ots) - In Mellingen kam es vermutlich in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch in eine Firma. Hierzu wurde der Zaun des Unternehmens aufgeschnitten, wodurch sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gelände verschafften. In der Folge wurde eine hier abgestellte Palette gewaltsam geöffnet. Mit mehreren Akkus im Wert von 2.500 Euro flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

