Bundespolizeidirektion München: 25-Jähriger schluckt geschenkte Drogen - nachdem er eingeschlafen ist, beklaut ihn der Gönner

Regensburg (ots)

Ein bisher unbekannter Mann hat am Samstagabend (22. April) einem Türken Drogen geschenkt. Der 25-Jährige schluckte die Tablette freiwillig. Als der Mann in einem Schnellrestaurant am Bahnhof Regensburg einschlief, bestahl der Unbekannte ihn. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge traf der 25-Jährige den unbekannten Täter am frühen Samstagabend im Fürst-Anselm-Park. Beide Personen kannten sich nur vom Sehen. Nachdem sich die Männer gut unterhielten, schenkte der Unbekannte dem Türken eine Tablette.

Der 25-Jährige ging davon aus, dass es sich bei der Tablette um eine "Benzo" handelte. Benzodiazepine, so der Fachbegriff, wirken angstlösend und beruhigend.

Der Türke schluckte die Tablette freiwillig. Anschließend gingen beide in ein Schnellrestaurant am Bahnhof Regensburg und bestellten sich etwas zum Essen. Bald darauf schlief der 25-Jährige ein. Als er gegen 18:30 Uhr wieder aufwachte, fehlten sein Geldbeutel und das Handy. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 200 Euro.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-circa 1,80 m groß

-braune Jacke

-schwarzbraune Mütze

-schwarzgrauer Bart

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten. Zudem werten die Ermittler noch die vorhandenen Videoaufzeichnungen aus.

