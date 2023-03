Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 04.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle mit Verletzten ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Versuchter Taschendiebstahl ++

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Ostrhauderfehn - Am Freitag hat sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Eine 58-jährige aus Ostrhauderfehn wollte mit ihrem 64-jährigen Beifahrer in ihrem Pkw Skoda vom Lieneweg in die Straße Terheide einbiegen und übersah einen Opel, der aus Richtung Potshausen in Richtung Stickhausen fuhr. Es kam zu einer Kollision. Sowohl die beiden Skoda-Insassen als auch der 24-jähre Opelfahrer aus Ostrhauderfehn wurden leicht verletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Leer - Gegen 15:00 Uhr ist es dann in der Eisinghausener Str. zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Ein 56-jähriger Leeraner fuhr mit seinem Pkw VW aus dem Mittelweg in die Eisinghausener Str. ein und übersah den 59-jährigen Leeraner, der mit seinem Motorrad BMW in Richtung Feldstr. fuhr. Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb wurde der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Über den entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Gefährliche Körperverletzung

Emden - Am Samstag kam es gegen 04:00 Uhr in der Emder Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 28-jähriger und ein 30-jähriger gerieten mit einem 24-jährigen und einem 27-jährigen zunächst in verbale Streitigkeiten. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden die 24 und 27 Jahre alten Männer mit einem gläsernen Gegenstand geschlagen. Außerdem wurde einem der Männer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dem Haupttäter wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren wurden gegen die Beschuldigten eingeleitet.

Versuchter Taschendiebstahl

Emden - Am Freitag ist es um ca. 13:00 Uhr in einer Bankfiliale in der Emder Innenstadt zu einem versuchten Taschendiebstahl gekommen. Eine 66 Jahre alte Frau wurde von zwei weiblichen und einer männlichen Person angesprochen und nach einer Wegbeschreibung gefragt, nachdem sie Bargeld von einem dafür vorgesehenen Automaten abgehoben hat. Während der Befragung greift einer der Personen der Dame in die Jackentasche. Der Vorfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachten und verhindert werden. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

