Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Schuppen++Unfall unter Alkoholeinfluss++Zeugen zu Vorfall beim Eislaufen gesucht++

Rhauderfehn - Einbruch in Schuppen

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen eines Doppelhauses im Wollgrasweg. Eine Hausbewohnerin wurde beim Verlassen des Hauses auf Geräusche in dem Geräteschuppen aufmerksam und schaute selbstständig nach. Hier traf sie auf einen etwa 185 cm großen, komplett dunkel gekleideten Mann. Dieser flüchtete sofort durch eine Hintertür des Schuppens in den Garten und von dort über einen unbefestigten Weg, welcher hinter dem Grundstück verläuft. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Gestern Abend kam ein 29-Jähriger mit seinem Auto von der Großwolder Straße ab, überfuhr einen kleinen Baum und kam dann an einem Gartenzaun zum Stehen. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Der Unfall war der Polizei gegen 23 Uhr gemeldet worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 29-Jährige aus Westoverledingen die Großwolder Straße in Richtung Leer befahren und war dann mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Westoverledingers ergab, dass dieser alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall wurde der Audi stark beschädigt. Auch an dem Baum und dem Gartenzaun entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der 29-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Zeugen zu Vorfall beim Eislaufen gesucht

Bereits am Freitag, den 24.02.2022, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Eisbahn in der Nordseehalle zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen einem 12-jährigen Jungen und einem jungen Mann, wobei der 12-jährige stürzte und sich verletzte. Seine Handverletzung musste im Emder Klinikum behandelt werden. Der junge Mann ist namentlich nicht bekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zum gesuchten Eisläufer machen können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell