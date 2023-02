Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Handtasche++Brandermittlung++Trunkenheit im Verkehr++

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Am 27.02.2023 kam es in der von 09:30 Uhr bis 09:55 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Eine 75-jährige Frau aus der Samtgemeinde Jümme führte bei einem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße Hohe Loga ihre Handtasche in dem mitgeführten Einkaufswagen bei sich. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse auf der Handtasche entwendet worden war. Das sich neben einem dreistelligen geldbetrag auch ihre bankkarte in der Geldbörse befunden hatte, informierte sie umgehend ihre kontoführende Bank. Dort wurde festgestellt, dass kurz nach dem Diebstahl bereits eine Verwertungstat stattgefunden hatte und die Täter einen vierstelligen Geldbetrag von dem Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Die Polizei hat den Sachverhalt dokumentiert und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Zudem weist die Polizei daraufhin, dass Wertsachen und Handtaschen nicht in einem Einkaufswagen, sondern körpernah mitgeführt werden sollten. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Handtaschen immer verschlossen sind. In keinem Fall darf sich die zugehörige PIN für Zahlkarten in der Geldbörse befinden, da ansonsten eine zeitnahe Geldverfügung durch den oder die Täter leicht möglich ist.

Emden - Brandermittlung

Am 27.01.2023 wurde gegen 10:50 Uhr in einer Werkstatt an der Hessenstraße eine Brandentwicklung festgestellt. Aus bislang unbekannten Gründen kam es an einer als Mülleimer genutzten Tonne zu einer Brandentwicklung, bei welcher auch ein darüber befindliches Werkzeugregal in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem entstand durch Rußentwicklung und Hitzeeinwirkung ein Schaden am Gebäude. Die Polizei hat den Brandort protokolliert und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Diese dauern zum Zeitpunkt noch an. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hesel - Trunkenheit im Verkehr

Am 27.02.2023 fiel Verkehrsteilnehmern gegen 14;35 Uhr eine männliche Person auf einem Kleinkraftrad auf, welche sich auf der Oldenburger Straße aus Richtung leer kommend auffällig langsam fahrend im Straßenverkehr bewege und diesen so auch teilweise blockiere. Durch eingesetzte Kräfte der Polizei Moormerland konnte der Mann angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, das 64-jährige Mann einen Atemalkoholwert von 2,05 Promille aufwies. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich nun bezüglich einer Verkehrsstraftat verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell