PI Leer/Emden (ots) - ++Unfallflucht++Illegales Fahrzeugrennen++Unfall nach Sekundenschlaf++Zeugen nach Körperverletzung und Bedrohung gesucht++ Leer - Unfallflucht Bereits am 22.02.2023 kam es in der Zeit von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister- Ehrlenholtz- Str. zu einem Vorfall bei welchem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die ...

mehr