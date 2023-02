POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 25.02.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Einbruch in Wohnung

Am gestrigen Tag sind zwischen 14:00 und 14:15 Uhr bisher unbekannte Täter in eine Wohnung im Burfehner Weg eingedrungen und haben die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei haben diese eine Geldbörse mit Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 36-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw unterwegs. Festgestellt wurde dies bei einer Kontrolle im Hoheellernweg am gestrigen Tag gegen 08:20 Uhr. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 41-jähriger Mann, den Beamte am gestrigen Tag um 16:10 Uhr mit seinem Pkw in der Rymeerstraße in Leer kontrollierten. Auch hier bestätigte ein Vortest den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 15:50 Uhr auf der Feldstraße im Einmündungsbereich der Straße Zum Wolfsmeer. Hierbei übersah eine 37-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland beim Abbiegevorgang die Vorfahrt eines entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Führers aus Hesel. Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Die 37-jährige Frau wurde hierdurch schwer verletzt. Der 24-jährige Mann sowie ein sich ebenfalls im Pkw befindlicher 2-jähriger Junge wurden leicht verletzt. Eine weitere 26-jähige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Alle beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Leer - Räuberischer Diebstahl / Besitz von Betäubungsmitteln

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße beobachteten am Freitag gegen 15:20 Uhr einen 39-jährigen und einen 41-jährigen Mann sowie eine 34-jährige Frau beim gemeinsamen Ladendiebstahl. Bei Ansprache der Personen durch das Personal versuchte eine 34-jährige Frau die Flucht zu ergreifen, wodurch diese eine 55-jährige Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes leicht verletzte. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte die drei Personen und konnte feststellen, dass der 39-jährige Mann zudem ein Messer mitführte und im Besitz von Betäubungsmitteln war. Alle drei Personen müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

