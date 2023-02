POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.02.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.02.2023

++Kleine Osterfehntjer Ballonfliegerin mit ihrer Familie zu Besuch bei der Polizei++

Ostrhauderfehn/Osnabrück/Leer- Kleine Osterfehntjer Ballonfliegerin mit ihrer Familie zu Besuch bei der Polizei.

Dass ein fliegender Ballon mit einem Besuch bei der Polizei endet, hätte sich die kleine Friederike aus Ostrhauderfehn wohl nicht gedacht, als sie mit ihren Geburtstagsgästen im Februar bunte, selbstgemalte Postkarten per Ballon in die Luft steigen ließ. Das dieser Ballon dann tatsächlich 120 km weit bis nach Osnabrück flog und dort auf dem Innenhof der Polizeidirektion Osnabrück landete, machte die Überraschung nur noch umso größer. Auch die beteiligten Polizeidienststellen in Osnabrück und Leer hatten sehr viel Freude an diesem tollen Zufall und haben sich überlegt, eine kleine nachträgliche Geburtstagsüberraschung für Friederike bereitzuhalten. Und heute war der Tag der Überraschung. Zusammen mit Ihrer Familie und vor allem auch ihrer Oma Helma, die an dem Kartenflug maßgeblich beteiligt war, kam Friederike zu Besuch zur Polizeiinspektion Leer/Emden. Wie es sich für einen ordentlichen Besuch bei der Polizei gehört, wurde natürlich sofort zusammen mit Dienstschichtleiter Christoph Kettwig ein Streifenwagen genauestens inspiziert und danach konnte unsere junge Besucherin die Gewahrsamszellen überprüfen und auf der Einsatzwache nach dem Rechten sehen. Viele Eindrücke konnte unser junger Gast dort sammeln. Zum Abschluss des Besuches erhielt Friederike noch einen Polizeirucksack, der mit vielen schönen, nützlichen und auch informativen Dingen gefüllt wurde und sie auch in der Zukunft an den netten Besuch hier erinnern wird.

