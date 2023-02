Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70++

Westoverledingen - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 Am 23.02.2023 kam es gegen 12:27 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Papenburg kurz vor Völlenerfehn. Eine 41-jährige Frau aus Rhauderfehn übersah, dass ein vor ihr fahrender Lkw verkehrsbedingt abbremsen musste, da ein weiteres Fahrzeug vor dem Lkw nach rechts abbiegen wollte. Daher fuhr die Frau auf den Lkw eines 66-jährigen Mannes aus Westoverledingen auf. Die 41-Jährige aus Rhauderfehn wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei Westoverledingen war vor Ort und hat den Unfall aufgenommen.

