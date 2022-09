LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Unterwellenborn (ots) - Donnerstagmorgen befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW die Straße Am Zementwerk in Unterwellenborn. Beim Auffahren auf die August-Bebel-Straße übersah die Fahrerin eine von links kommende 50-jährige Fahrrad-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Radlerin verletzte sich dabei leicht. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

