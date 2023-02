POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.02.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Filsum - Diebstahl eines Hinweisschildes

In der Zeit vom 17.02.2023 - bis zum 21.02.2023 entwendeten unbekannte Täter an der Einmündung Rathausstraße/ Rathausring das Verkehrszeichen 363. Bei dem blau-weißen Hinweisschild mit Richtungspfeil handelt es sich um den Wegweiser zur Polizeistation Filsum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei Filsum zu informieren, sofern sie diese finden können. Ansonsten gerne per Telefon.

Leer - Missbrauch von Notrufen unter Vortäuschen einer Straftat Ein per Notruf gemeldete angebliche Messerstecherei am Leeraner Bahnhof sorgte am Dienstag gegen 17:34 Uhr für einen größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Leer. Wie sich jedoch am Einsatzort herausstellte, wurde dieser Vorfall von zwei Frauen aus Weener, 22 und 25 Jahre alt, frei erfunden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Notruf von dem Mobiltelefon der 25-jährigen Frau abgesetzt wurde. Zudem wurde bekannt, dass beide Frauen schon wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen waren. Die Mobiltelefone der Frauen wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem haben die Verursacherinnen die kompletten Kosten des Polizeieinsatzes zu tragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der Missbrauch von Notrufen eine Strafandrohung von bis zu einem Jahr Freiheitsstraße oder Geldstrafe belegt ist. Bei dem Vortäuschen von Straftaten kann eine Freiheitsstrafe sogar bis zu drei Jahre betragen.

Leer - Unfallflucht nach Parkplatzunfall Am 21.02.2023 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Logaer Weg zu einem Unfall, der sich nach ersten Erkenntnissen bei einem Parkmanöver ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen geparkten Pkw Opel Corsa und verursachte einen Blechschaden am hinteren rechten Radkasten. Der Verursachende entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall nach Vorfahrtmissachtung Am 21.02.2023 kam es gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Schwarzmoorstraße/Rajen zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw und seiner 17-jährigen Beifahrerin die untergeordnete Schwarzmoorstraße in Richtung Rajen und hatte die Absicht, diesen in Richtung 3. Südwieke geradeaus zu überqueren. Dabei missachtete er das Stoppzeichen an der genannten Kreuzung und fuhr direkt in den Kreuzungsbereich. Die dort befindliche Lichtzeichenanlage war zur Nachtzeit ausgeschaltet. Bei der Überquerung der Kreuzung übersah der 20-jährige eine auf der Vorfahrtstraße befindliche und von rechts kommende 56-jährige Frau aus Rhauderfehn und prallt mit dieser zusammen. Das Fahrzeug der Frau wird durch den Aufprall auf eine Hauswand geschleudert. Das Fahrzeug des 20-jährigen wird nach rechts geschleudert und kommt zwischen Ampelmast und Brückengeländer zum Stehen. Alle drei Beteiligten werden bei dem Unfall verletzt, wobei der 20-jährige und seine Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurden. Aus einem Pkw liefen Betriebsstoffe aus, die durch ein Fachunternehmen aufgenommen und entsorgt werden mussten. Abschließend wurden die beteiligten Fahrzeuge geborgen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

